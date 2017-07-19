Calderoli: bene proposta legge Regione Lombardia per Comunita' di pianura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - 'Rivolgo i miei complimenti al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all'assessore regionale agli Enti Locali, Massimo Sertori, per l'approvazione in giunta regionale del progetto di legge, da loro presentato, per la promozione delle 'Comunita' di pianura'. Una proposta che ha l'obiettivo di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo anche il riconoscimento di specifici contributi regionali. E' una proposta che ritengo importante, perche' e' complementare al pacchetto di misure di sostegno che ho portato avanti come ministro con delega alla Montagna per la valorizzazione dei comuni montani'. Lo afferma Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

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