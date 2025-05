Calcio:Mastercard, da finale Champions impatto economico rilevante per Monaco

Questa sera la partita tra Inter e Psg (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mag - Il settore dell'ospitalita' e le imprese locali della citta' di Monaco di Baviera avranno un impatto economico positivo dall'arrivo di migliaia di tifosi per la finale di Champions League fra Inter e Psg. E' quanto emerge da uno studio condotto dal Mastercard Economics Institute fra 15.000 persone in 20 paesi. Secondo i risultati dell'indagine il 70% degli europei prevede di realizzare un'esperienza della propria 'lista dei desideri' nel 2025 e il 58% partecipera' ad almeno un evento sportivo, con un aumento del 152% rispetto al 2024. Inoltre il 40% spendera' tra i 101 e i 1000 euro per eventi sportivi.

Lo studio rileva come l'impatto economico delle finali precedenti sia stato rilevante. In occasione della finale 2024 a Londra e' stato registrato un aumento del +7,4% della spesa in ristoranti e bar entro 3 km dallo stadio rispetto allo scenario senza partita. Inoltre la spesa transfrontaliera e' stata 67 volte superiore a un normale weekend, grazie ai tifosi di Spagna e Germania.

