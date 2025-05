Calcio:Mastercard, da finale Champions impatto economico rilevante per Monaco -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mag - La finale dell'anno precedente a Istanbul ha portato a un contributo di 120 milioni di dollari all'economia locale mentre la spesa turistica attorno all'evento e' aumentata del 46% su base annua. "La Finale della Uefa Champions League non e' soltanto un appuntamento sportivo di rilievo internazionale, con un ingrediente italiano in piu' quest'anno - spiega Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard - ma anche un'occasione unica per una citta' come Monaco per vivere un momento di crescita sociale ed economica. Le analisi del Mastercard Economics Institute confermano che eventi di questa portata generano un impatto tangibile sul tessuto economico locale, in particolare nei settori dell'ospitalita' e del commercio.

E' la dimostrazione concreta di come i grandi eventi sportivi possano fungere da catalizzatore per il territorio: gli appassionati di calcio in trasferta non portano con se' soltanto la passione per la propria squadra, ma anche valore economico, contribuendo in modo concreto a rafforzare il legame tra sport, comunita' e crescita del territorio".

