Calcio: Zecca di Stato ha realizzato la medaglia ufficiale Napoli campione d'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - "Dopo la medaglia per celebrare lo scudetto del 2023, anche per questa quarta vittoria, la Zecca di Stato ha realizzato la medaglia ufficiale celebrativa". Lo annuncia l'Istituto in una nota, spiegando che e' "coniata in argento 925, in versione Fior di Conio" ed "e' firmata dall'artista-incisore Silvia Ciucci.

Sul dritto campeggia il logo ufficiale della SSC Napoli, impreziosito da elementi colorati, con la scritta circolare 'Ssc Napoli Campione D'Italia 2024 -2025'.

Il rovescio rende omaggio alla citta' di Napoli, che nel 2025 celebra 2.500 anni di storia: una veduta dall'alto del centro storico, riconosciuto Patrimonio dell'Umanita', raffigura i celebri Decumani e un itinerario simbolico attraverso i luoghi piu' iconici e identitari del cuore della citta' come il Duomo di Santa Maria Assunta, con la stilizzazione dell'Ampolla di San Gennaro e del Tesoro; San Gregorio Armeno, la 'strada dei presepi'; le chiese di San Lorenzo Maggiore, Santa Maria delle Grazie, San Domenico Maggiore e Gesu' Nuovo; Largo Corpo di Napoli, con la stilizzazione della Statua del Dio Nilo; il Cristo Velato; l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, in via Mezzocannone e via San Sebastiano, raffigurata simbolicamente come la 'via della musica', con un mandolino.

Dal Decumano principale emergono lo scudetto e il numero 4, simbolo del quarto trionfo nazionale della squadra partenopea".

