Calcio: Laporta, Barcellona in situazione drammatica, patrimonio in rosso per 451mln

Debiti per 1,35 mld, due anni per la messa in sicurezza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ago - "La situazione economica e patrimoniale del club e' preoccupante, la situazione finanziaria e' drammatica". Con queste parole il presidente dell'Fc Barcellona, Joan Laporta, ha descritto le condizioni di salute della societa' sportiva catalana che hanno portato a sorpresa a non rinnovare il contratto al suo storico capitano Lionel Messi. Nel corso di una conferenza stampa Laporta ha indicato che il debito del club e' di 1,35 miliardi di euro e che il patrimonio netto e' negativo per 451 milioni. Il monte stipendi e' di 671 milioni, "tra il 25% e il 30% superiore a quello dei nostri concorrenti", ha aggiunto. "Abbiamo assunto delle misure per resistere un anno e mezzo - ha spiegato - Spero che entro due anni circa, il club sia economicamente sano".

Laporta e' poi tornato sul clamoroso addio del campione argentino sottolineando di aver fatto "tutto il possibile nei limiti delle possibilita' economiche del club".

Fon

(RADIOCOR) 16-08-21 15:39:09 (0286) 5 NNNN