Calcio: iniziata assemblea Serie A, al via esame cv per presidenza

Votazione su successore Dal Pino fissata il 3 marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - E' iniziata nella sede della Lega Serie A, in via Rosellini a Milano, l'assemblea dei 20 club in vista della futura elezione del nuovo presidente dopo l'addio di Paolo Dal Pino.

Sono presenti i rappresentanti di tutte le societa'. La prossima votazione - la terza, quando il quorum scendera' da 14 a 11 voti - e' gia' fissata per il prossimo 3 marzo mentre oggi e' previsto l'esame delle diverse candidature e dei curricula. Ma l'assise della massima serie sara' anche chiamata ad adeguare il proprio statuto ai principi informatori del Coni, come richiesto dalla Figc (con un commissario ad acta, il docente Gennaro Terracciano, che subentrera' nelle sue funzioni se ci fosse un'ulteriore mancato accordo in assemblea sullo statuto).

