Calcio: De Siervo, prezzo minimo diritti tv Serie A sale a 1,2 mld -2

'Ma resta il bando piu' difficile di sempre' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mag - Ma ci sono anche piani alternativi, nel caso in cui le offerte per la Serie A dovessero essere insoddisfacenti. La Lega, infatti, oltre al bando di gara per le emittenti televisive e ott, ha anche approvato due progetti alternativi: il primo scenario, in caso di bando deserto, prevede di affidarsi a un intermediario che possa gestire la cessione dei diritti televisivi. Ma se anche questa opzione non dovesse funzionare, a quel punto si aprirebbe 'lo scenario del canale della Lega' che vincolerebbe la Serie A per 10 anni con un soggetto finanziario che come distributore del canale 'puo' offrire un minimo garantito. Da li' non si tornerebbe piu' indietro e avremmo un partner per ridurre il rischio imprenditoriale di andare sul mercato'.

E a chi gli chiedeva se fosse fiducioso sull'esito finale della gara, De Siervo ammette: E' il bando piu' difficile di sempre perche' c'e' un mercato' del settore media in Italia 'caratterizzato da poco competitivita''.

Enr-

(RADIOCOR) 16-05-23 17:06:38 (0584) 5 NNNN