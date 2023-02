Calcio: Casini, sorpresi da stop proroga diritti tv, non e' norma pro Dazn e Sky

'Stupisce cambio direzione, era emendamento maggioranza' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 feb - Sale la temperatura tra la maggioranza di Governo e i club di Serie A. Dopo che Palazzo Chigi ha stoppato la misura introdotta nel Dl milleproroghe, che consentiva di prorogare i contratti di licenza in corso dei diritti tv, infatti, arriva l'affondo del presidente della Serie A, Lorenzo Casini: 'Siamo sorpresi - ammette il numero uno della massima serie al termine dell'assemblea dei club - perche' e' una misura che non ha oneri per la finanza pubblica, e' molto utile per il nuovo bando e la procedura per i diritti audiovisivi, e quindi siamo sorpresi di questo cambio di direzione, perche' l'emendamento era della maggioranza'.

A presentare l'emendamento al Dl milleproroghe, con l'ipotesi di proroga dei diritti tv, era stato il senatore di Forza Italia e patron della Lazio, Claudio Lotito. 'Siamo curiosi di capire che cosa e' successo - ribadisce ora Casini - perche' tecnicamente e' una proroga, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Non costa, non e' automatico. E' stato riformulato anche dal governo stesso e, quindi, siamo curiosi di capire cosa sta succedendo'. E a chi gli chiedeva se prorogare di due anni le attuali licenze di Sky e Danz fosse l'obiettivo della Serie A, il presidente ribatte: 'Non e' un obiettivo, e' uno strumento utile, che non costa. Io credo che, se la Serie A ha piu' strumenti per portare piu' risorse a tutto lo sport italiano, sia un bene per tutti, che non ha ne' colori, ne' maggioranza e ne' minoranza'.

Casini poi spiega di non aver ancora raccolto l'eventuale disponibilita' di Dazn e Sky a prorogare l'attuale contratto, 'proprio perche' non e' una norma a favore di qualcuno. E' una norma a favore di migliori procedure e migliori negoziazioni. E' uno strumento in piu' ed e' un peccato che, quando ci sono norme utili, poi vengano strumentalizzate'.

Enr-

(RADIOCOR) 14-02-23 16:19:56 (0459) 5 NNNN