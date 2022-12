Calcio: Casini, slitta tema media company, 'ne discuteremo a gennaio'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - 'Abbiamo scelto di prenderci qualche giorno in piu' per decidere e di trattare il tema della media company nella prima assemblea di gennaio'. Cosi' il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, nel corso di una conferenza stampa al termine dell'assemblea dei club a Milano.

A fine ottobre, Casini aveva spiegato, sempre alla stampa riunita in via Rosellini, come la Serie A stesse 'lavorando seriamente sul progetto media company' e che 'da qui a fine novembre' si sarebbe deciso 'se andare avanti o se fare scelte diverse'.

