Calcio: assemblea Serie A da' ok a Dazn per trattare sublicenza Sky per bar

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ago - L'assemblea della Lega Calcio di Serie A ha approvato all'unanimita' la deroga chiesta da Dazn per la concessione in sublicenza a un altro operatore dei diritti audovisivi del campionato di Serie A per i soli utenti commerciali. Il via libera dovrebbe aprire all'accordo tra Dazn e Sky per consentire ai bar, alberghi e locali pubblici abbonati all'operatore satellitare di trasmettere anche le sette partite per turno di campionato su cui Dazn vanta l'esclusiva.

