Calcio: Aifi, ricavi club Italia 2022 a 5 mld, impatto su Pil oltre 11 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 feb - I ricavi in capo ai club calcistici in Italia ammontano a 5 miliardi di euro, con un impatto sul Pil superiore a 11 miliardi, e assorbono oltre 126.000 posti di lavoro. Nel Paese, il 55% della popolazione over 18 risulta interessata al calcio, contro la media europea al 48%. E' quanto emerge dal report 'Private Capital e Calcio: mix vincente' redatto da Aifi (associazione italiana Private Equity, Venture Capitale e Private Debt), con la collaborazione di Fineurop Soditic e Legance. In Europa complessivamente i ricavi ammontano a 29,5 miliardi di euro, mentre gli spettatori allo stadio per la stagione 2022/2023 sono stati 209 milioni con una crescita del calcio femminile. Tra le leghe, prima per ricavi in Europa si attesta la Premier League, seguono Bundesliga, Laliga, Serie A e Ligue 1. Per quanto riguarda l'Italia, commenta Marco Gubitosi, partner Legance, 'la necessita' di assicurare una migliore fruizione dell'evento sportivo agli spettatori attraverso l'introduzione di nuove tecnologie negli stadi e la sempre piu' accesa competizione commerciale con i club europei continueranno ad attirare con ogni probabilita' ulteriori investimenti'. Nei prossimi anni, 'le operazioni straordinarie, strutturate come acquisizioni dell'intero capitale sociale o di partecipazioni di minoranza, potenzialmente nell'ambito di modelli di multi-club strategy, potrebbero dunque premiare i club con potenzialita' di crescita nella creazione del valore, con appeal internazionale e con una strategia di sviluppo sostenibile e attenta ai parametri Esg'. Questa prospettiva 'comporterebbe un'ulteriore istituzionalizzazione e professionalizzazione nella gestione delle societa' calcistiche italiane, con potenziali conseguenze positive in termini di aumento dell'attivita' degli investitori di private capital nel mondo del calcio'.

