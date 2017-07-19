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            Calcio: Abodi, riconoscimento economico per i giovani calciatori in campo

            Ai Mondiali la prossima volta, talento non e' scomparso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - 'Ai mondiali andremo la prossima volta. Il talento italiano non e' scomparso ma soltanto sacrificato, disconosciuto. Quante opportunita' per i giovani non vengono colte?' Ad affermarlo Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, durante il Forum in Masseria 2026 a Manduria secondo cui 'Per agevolare l'utilizzo in campo dei nostri giovani, e' necessario rendere piu' competitivo l'acquisto dei giocatori italiani'. In riferimento alla proposta dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti di inserire titolare un under 19 italiano obbligatorio nelle squadre di serie A il ministro ha detto: 'Un vincolo legislativo di questo tipo fa fatica a passare al vaglio dell'Europa. Una mediazione puo' essere un riconoscimento economico del minutaggio in campo dei giovani, sperando che possa essere un incentivo'.

            ler

            (RADIOCOR) 13-06-26 17:03:06 (0374)GOV 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Juventus Fc 2,152 +1,89 17.35.17 2,134 2,22 2,15


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