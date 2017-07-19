Calcio: Abodi, per Figc non e' solo questione persone ma anche di programmi -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - "Ho imparato - ha aggiunto Abodi - che la politica e' sempre un riferimento da questo punto di vista: quando qualcosa non funziona e' sempre colpa della politica. Io non me la sono mai presa con nessun altro e credo che le soluzioni, quando si vuole prendere una soluzione, per il bene comune, e' sedersi attorno ad un tavolo con tutte le componenti e pendere le decisioni che non sono state prese in questi anni nonostante l'ampio consenso".
Sollecitato sulla nomina del prossimo presidente della Figc e sul rilancio del sistema calcio dopo la terza eliminazione consecutiva ai campionati mondiali di calcio, Abodi ha detto che "sul tavolo ci sono tutte le soluzioni possibili: bisogna solo valutare insieme le compatibilita' tra soluzioni diverse".
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(RADIOCOR) 14-04-26 10:13:15 (0236) 5 NNNN