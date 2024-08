Calcio: 18 nuovi stadi valgono 5,6mld di pil e 2,5mld di entrate fiscali

Lo afferma uno studio di Open Economics con Figc (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - Non solo il caso San Siro. I progetti per i nuovi stadi del calcio italiano che riprende il campionato questo week end potrebbero avere un impatto sul pil italiano per 5,6mld con un moltiplicatore della spesa di 1,88 e creare oltre 14mila posti di lavoro nei prossimi cinque anni. A stimarlo Open Economics in uno studio in collaborazione con la Figc che ha calcolato le ricadute della realizzazione dei 18 stadi di calcio gia' in fase di progettazione in Italia. La spesa necessaria ammonta a 3,2mld. Le ricadute in termini di benefici si dividerebbero per il 40% sull'industria in senso stretto con il settore delle costruzioni che pesa per il 28%, mentre ben il 60% andrebbe a ricadere sui servizi tra impatto diretto, indiretto e indotto con un contributo da entrate fiscali per lo Stato di 2,5mld.

L'impatto maggiore atteso in Lombardia, per 1,769mld, seguita dal lazio per 850mln, Toscana (524mln), Emilia-Romagna(428mln), Campania(418mln) e a seguire Veneto, Sardegna e Umbria.

