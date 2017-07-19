Calabria: tre milioni per sviluppare progetti innovativi in agricoltura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Tre milioni di euro per favorire la collaborazione tra imprese agricole e forestali, filiere agroalimentari, mondo della ricerca e altri attori dell'innovazione, trasformando le idee e i risultati della ricerca in soluzioni concrete e utilizzabili nei territori. E' questo l'obiettivo dell'Avviso pubblico 'Intervento SRG08 - Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione', pubblicato dal dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale nell'ambito del Programma Strategico della PAC 2023-2027 - complemento strategico Regionale della Calabria. La misura punta a facilitare la nascita di partenariati e gruppi di cooperazione capaci di sviluppare e diffondere innovazioni rispondenti alle esigenze concrete delle imprese del settore agroalimentare e forestale.

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