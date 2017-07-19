Calabria: tre avvisi esplorativi per rafforzare l'offerta culturale regionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - La Regione Calabria pubblica tre Avvisi esplorativi: 'Calabria Narrata: creazione di una rete regionale delle residenze artistico-letterarie', 'Calabria Community Bookshop', 'Biblioteche Sociali' e avvia una fase di ascolto e programmazione per costruire una nuova infrastruttura culturale diffusa, capace di mettere al centro territori, comunita' e creativita'. Dalle residenze artistiche e letterarie alle librerie di comunita', fino alle biblioteche sociali: una Calabria piu' culturale, partecipata e attrattiva, nella quale libri, arte, creativita' e socialita' diventino strumenti permanenti di valorizzazione dei territori. E' questa la visione che accomuna tre iniziative sulle quali la Regione Calabria, attraverso l'Uoa Sviluppo sistemi culturali del Dipartimento Turismo, Cultura e Identita' territoriale, sta avviando una fase di ricognizione e ascolto del territorio.

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