Calabria: tre avvisi esplorativi per rafforzare l'offerta culturale regionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - 'Il filo conduttore delle tre iniziative - sostiene la dirigente generale dell'Uoa regionale Sviluppo sistemi culturali, Maria Antonella Cauteruccio - e' quello di una cultura vissuta nei territori: non concentrata esclusivamente nei grandi centri, ma capace di raggiungere borghi, aree interne e comunita' locali attraverso una pluralita' di spazi e attivita'.

Residenze, librerie e biblioteche possono cosi' diventare nodi di una stessa infrastruttura, mettendo in relazione produzione culturale, accesso alla cultura, socialita' e valorizzazione del patrimonio identitario. La visione si intreccia anche con le politiche di turismo culturale sostenibile, con la destagionalizzazione dei flussi e con la valorizzazione di cammini, itinerari culturali e forme di mobilita' lenta. La presenza di artisti e autori, la vitalita' delle librerie e l'apertura di nuovi spazi culturali possono infatti contribuire a costruire nuove ragioni di visita e permanenza, distribuendo maggiormente l'attrattivita' sul territorio regionale'.

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