Calabria: sul Burc avviso pulizia spiagge con priorita' a Comuni alluvionati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - 'Questa edizione dell'avviso - specifica il vicepresidente Mancuso - rappresenta un passo avanti importante. In un anno segnato da eventi meteorologici estremi che hanno messo a dura prova i nostri litorali. Abbiamo scelto non solo di confermare il contributo per la pulizia delle spiagge libere, ma di introdurre, per la prima volta, misure dedicate al salvamento e all'accessibilita'. Si tratta di una sperimentazione innovativa, nata anche dal confronto con le amministrazioni costiere, che ci hanno segnalato l'esigenza di rendere le spiagge libere piu' sicure e realmente fruibili da tutti'.

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(RADIOCOR) 01-05-26 18:05:08 (0394)PA 5 NNNN