Calabria: Schillaci, su fine commissariamento sanita' pronuncia Corte Conti 31/7

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - Il 22 aprile scorso il Consiglio dei ministri ha dichiarato con delibera la cessazione del mandato commissariale per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria ma 'in merito alla decorrenza degli effetti, l'atto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e la procedura di controllo e' attualmente in corso'. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci in risposta a un'interrogazione alla Camera sulla Regione Calabria. 'La Presidenza del Consiglio dei ministri e questo ministero - ha aggiunto - stanno fornendo i chiarimenti e la documentazione richiesta. Il 31 luglio prossimo e' stata convocata l'adunanza della sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, per l'esame e la pronuncia sul visto e la conseguente auspicabile registrazione della delibera del Cdm del 22 aprile'. Schillaci ha poi ricordato che la Regione Calabria il 7 luglio scorso ha adottato con delibera n. 391 il Piano di rientro del Servizio sanitario regionale 2026-2028. 'Questo ministero con quello dell'Economia - ha detto - sta verificando il rispetto delle prescrizioni indicate ad aprile, nell'interesse dei cittadini calabresi e della tenuta del sistema sanitario regionale'.

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