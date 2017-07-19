Calabria: Regione sostiene imprese agricole regimi qualita' con bando da 1 mln
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - C'e' tempo fino al 16 ottobre per presentare domanda di sostegno all'Avviso 'Partecipazione ai regimi di qualita'', intervento SRG03 del Complemento Strategico Regionale della Calabria CSR 2023-2027. Il bando ha una dotazione di 1 milione di euro per sostenere le imprese o le associazioni (consorzi, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, cooperative agricole) che intendono aderire ai regimi qualita' istituiti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione. Il contributo e' concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, con un'intensita' pari al 100% dei costi fissi ammissibili, entro il limite massimo di 3.000 euro annui per soggetto, per un periodo massimo di cinque anni.
com-Dca.
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