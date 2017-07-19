Calabria: Regione sostiene imprese agricole regimi qualita' con bando da 1 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'Da sempre invitiamo i nostri agricoltori ad avere l'ambizione della qualita', per dare maggiore valore alle produzioni calabresi - afferma l'assessore regionale all'Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo - Le certificazioni e sistemi di qualita' non rappresentano soltanto un riconoscimento, ma un'opportunita' per distinguersi sui mercati e offrire maggiori garanzie ai consumatori. Il milione di euro previsto dall'Avviso SRG03 - conclude Gallo -- si inserisce in questa strategia e vuole sostenere concretamente gli agricoltori che scelgono di investire sulla qualita' e sull'identita' delle nostre produzioni'.

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