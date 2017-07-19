Calabria: Regione pilota progetto nazionale 'Ovunque Vicini' per persone con Sla

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - La Regione Calabria e' una delle tre regioni pilota, insieme a Veneto e Basilicata, scelte per la sperimentazione di 'Ovunque Vicini - Assistenza specialistica per le persone con SLA', il nuovo modello nazionale di prossimita' assistenziale promosso da AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e dai Centri Clinici NeMO. Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo Unico per l'Inclusione delle persone con disabilita', e' stato presentato in questi giorni. Al centro dell'iniziativa il lancio di ISA, una piattaforma digitale biodigitale, scaricabile gratuitamente, che consente ai pazienti e ai caregiver di attivare richieste di supporto specialistico, accedere a televisite con i professionisti dei Centri NeMO e ricevere orientamento sociale con tempi di risposta rapidissimi e garantiti entro le quattro ore.

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(RADIOCOR) 24-05-26 16:40:55 (0359)SAN,PA 5 NNNN