Calabria: Regione pilota progetto nazionale 'Ovunque Vicini' per persone con Sla -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - 'L'adesione a 'Ovunque Vicini' - ha sottolineato l'assessore al Welfare e alle Pari Opportunita' della Regione Calabria, Pasqualina Straface - rispecchia perfettamente il modello di Welfare della presenza e della concretezza che l'amministrazione regionale sta costruendo sul territorio, con l'obiettivo di azzerare le distanze geografiche e morfologiche, portando l'alta specialistica e il supporto sociale direttamente a casa del paziente. Di fronte a una patologia complessa come la SLA - ha ribadito l'assessore - non deve essere il malato a rincorrere la cura affrontando viaggi complessi e dolorosi, ma e' la presa in carico che deve muoversi verso la persona'.

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