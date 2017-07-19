Calabria: Regione entra nel Programma Grecia-Italia 2021-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - La Regione Calabria entra ufficialmente tra i territori eleggibili del Programma di Cooperazione Interreg Grecia-Italia 2021-2027, aprendo nuove e concrete opportunita' di finanziamento per enti pubblici, organismi di diritto pubblico e soggetti qualificati del territorio. Un passaggio strategico che rafforza il posizionamento della Calabria nello spazio euro-mediterraneo e consolida la cooperazione territoriale come asse strutturale delle politiche regionali di sviluppo.

L'inclusione della Calabria nel Programma consente l'accesso a tre call, per una dotazione complessiva superiore ai 12 milioni di euro, destinate a sostenere interventi nei principali ambiti di intervento: rafforzamento dell'imprenditorialita', contrasto e adattamento al cambiamento climatico, miglioramento dei modelli di governance e della capacita' amministrativa. Il cofinanziamento dei progetti e' previsto per il 75% a valere su fondi europei e per il 25% su risorse nazionali. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali e' fissata al 2 marzo 2026.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-02-26 16:39:52 (0373)PA 5 NNNN