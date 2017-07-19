Calabria: Regione entra nel Programma Grecia-Italia 2021-2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'La scelta di puntare sulla cooperazione - ha dichiarato l'assessore alla Cooperazione della Calabria, Antonio Montuoro - e' una decisione naturale e pienamente condivisa con il presidente Occhiuto, che ha voluto riconoscerne la centralita' istituendo un assessorato ad hoc. La cooperazione territoriale e' una leva strategica per rafforzare la coesione tra comunita', istituzioni e sistemi produttivi, valorizzando le specificita' locali e promuovendo uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Non si tratta di un ambito accessorio, ma di una direttrice strutturale dell'azione regionale. E' su questa visione che stiamo lavorando a una serie di progetti e iniziative gia' in fase di costruzione, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della Calabria nei programmi europei e mediterranei e di generare ricadute concrete per i territori'.

