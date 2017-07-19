Calabria: Regione e Guardia Costiera insieme per tutela patrimonio marino-costiero

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - La Regione Calabria compie un nuovo passo nella tutela e nella valorizzazione del proprio patrimonio marino e costiero. Su proposta dell'assessore all'Ambiente, Antonio Montuoro, la Giunta regionale ha approvato la bozza di Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, finalizzato a consolidare una collaborazione istituzionale strategica per la salvaguardia dell'ambiente marino, la protezione delle coste e la promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio. Il protocollo prevede la collaborazione tra le due istituzioni in diversi ambiti strategici: tutela ambientale e demaniale marittima, protezione del litorale, vigilanza sulle attivita' balneari e portuali, monitoraggio delle aree marine protette e dei siti sottoposti a vincoli ambientali, contrasto dell'abusivismo e degli illeciti lungo la costa.

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