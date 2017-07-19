Calabria: Regione e Guardia Costiera insieme per tutela patrimonio marino-costiero -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Particolare attenzione sara' dedicata anche alla raccolta e alla condivisione di dati e informazioni utili alla programmazione regionale, attraverso attivita' di monitoraggio della fascia costiera, rilievi tecnici e telerilevamento. Tra gli obiettivi figurano inoltre il controllo dei fenomeni di erosione costiera e di arretramento della linea di costa, il monitoraggio dei processi di subsidenza nelle aree costiere, la tutela del mare dagli impatti derivanti dalle attivita' produttive e dagli impianti energetici presenti lungo la costa, nonche' la promozione di iniziative finalizzate alla conservazione degli ecosistemi marini e costieri. L'intesa punta anche a rafforzare le attivita' di educazione ambientale e sensibilizzazione dei cittadini e a sostenere interventi per il miglioramento delle infrastrutture e della logistica dei presidi territoriali della Guardia Costiera.

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