Calabria: Regione e Agea insieme per un'agricoltura piu' moderna ed efficiente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Controlli piu' efficaci, pagamenti piu' rapidi, semplificazione, innovazione tecnologica e lotta alle frodi: sono questi i pilastri del protocollo d'intesa siglato tra la Regione Calabria e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), un accordo che consolida la collaborazione istituzionale per la modernizzazione e l'efficientamento del comparto agricolo regionale, offrendo risposte concrete alle esigenze delle imprese e valorizzando le opportunita' offerte dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale. 'Con la firma di questo protocollo - ha dichiarato l'assessore Gianluca Gallo - puntiamo ad alzare ulteriormente l'asticella, avere efficacia nei controlli, rapidita' nei pagamenti, repressione delle frodi, innovazione e digitalizzazione. Tutto questo significa, quindi, avvicinarsi alle esigenze delle imprese agricole, eliminare dal mercato coloro i quali non possono stare perche' abituati alle frodi, significa avvicinare l'agricoltura verso quelle tecniche innovative, alle quali pensiamo perche' la vogliamo evoluta, sempre piu' in alto'.

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