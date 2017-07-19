Calabria: Regione e Agea insieme per un'agricoltura piu' moderna ed efficiente -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'La Regione Calabria - ha proseguito Gianluca Gallo - ha gia' aderito alla rete del lavoro agricolo di qualita', riconoscendo specifiche premialita' alle aziende che ne fanno parte. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti, lavorando insieme ad Agea, Arcea e all'Inps per costruire percorsi che valorizzino sempre di piu' le imprese virtuose e promuovano standard elevati di responsabilita' sociale e qualita' etica delle produzioni'. 'L'obiettivo - ha concluso - e' premiare chi opera nella trasparenza, rafforzare la tutela della filiera agricola e contribuire, anche attraverso strumenti innovativi di controllo e tracciabilita', al contrasto del caporalato e di ogni forma di sfruttamento del lavoro'.

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