Calabria: pubblicata graduatoria avviso investimenti infrastrutture rurali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - 'La grande partecipazione registrata conferma quanto i territori rurali abbiano bisogno di investimenti concreti e strutturali - afferma l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo - Con questo intervento stiamo sostenendo i Comuni nel miglioramento delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura e delle comunita' locali, contribuendo a ridurre i divari territoriali e a rafforzare lo sviluppo socio-economico delle aree interne. L'ammissione alla fase di verifica amministrativa di un numero significativo di Enti non finanziati nel precedente avviso - conclude l'assessore Gallo - rappresenta un segnale importante di equita' e di ampliamento delle opportunita' offerte dalla programmazione Pac 2023-2027'.

