Calabria: presentato PADEL Plus nuovo piano regionale politiche attive lavoro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - 'Presentiamo il rendiconto del Piano regionale per le politiche attive del lavoro - ha affermato l'assessore regionale al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo, Giovanni Calabrese - avviato lo scorso anno: i risultati del primo anno di attivita', gli obiettivi raggiunti, il numero di persone occupate e le risorse gia' utilizzate rispetto ai 224 milioni di euro complessivamente previsti dal Piano. I risultati - ha proseguito - sono importanti: migliaia di occupati, una risposta molto positiva da parte del territorio, numerosi avvisi pubblicati che hanno registrato un'ottima adesione e ulteriori misure gia' programmate per il 2026. Tutto questo e' il frutto di una strategia chiara e ben definita voluta dalla Regione Calabria - ha rimarcato l'assessore al Lavoro - fortemente sostenuta dal presidente Roberto Occhiuto e costruita attraverso un confronto costante con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria. Un Piano realizzato grazie alle risorse europee che oggi ci consente di parlare concretamente di una svolta rispetto al passato'.

