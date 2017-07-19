Calabria: presentate oltre 900 domande per il bando ovicolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - E' stata pubblicata la graduatoria in autovalutazione delle domande di sostegno relative all'Avviso 'Investimenti Produttivi Agricoli per la Competitivita' delle Aziende Agricole del Comparto Olivicolo - Intervento SRD01' della Regione Calabria. L'Intervento SRD01 e' previsto dal Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (CSR Calabria 2023-2027) e mira a rafforzare la competitivita' delle aziende agricole operanti nel comparto olivicolo. Complessivamente sono pervenute n.

940 domande. Le istanze ammesse alla verifica amministrativa saranno sottoposte alle valutazioni previste dalla normativa vigente e dall'Avviso pubblico da parte della Commissione appositamente nominata, secondo quanto stabilito dal capitolo 19, punto B, del medesimo avviso.

