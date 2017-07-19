Calabria: parte progetto 'Un passo in piu'' con 3 mln per donne oncologiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Attivata la piattaforma online attraverso cui sara' possibile presentare domanda per accedere a 'Un Passo in Piu'', il programma di sostegno economico della regione Calabria destinato alle donne che affrontano un percorso di cura oncologica in condizioni di vulnerabilita' economica. La dotazione finanziaria complessiva e' pari a 3 milioni di euro, pensata per offrire un aiuto concreto contro la cosiddetta 'tossicita' finanziaria' derivante dalla malattia. Ad annunciarlo e' stata l'assessore regionale al Welfare e alle Politiche sociali, Pasqualina Straface, che sin dalla sua ideazione ha seguito l'iter della misura, presentata nei mesi scorsi in Consiglio Regionale insieme al presidente Roberto Occhiuto.

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(RADIOCOR) 22-03-26 13:40:30 (0215)SAN,PA 5 NNNN