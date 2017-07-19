Calabria: oltre 1,1 mln su beni confiscati, caserme e strutture Polizia Stato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - In continuita' con le attivita' gia' avviate e attraverso il ricorso alle risorse del Programma Pac 2007-2013, la Giunta regionale Calabrese, presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, su proposta dell'assessore regionale con delega alla legalita' e ai beni confiscati, ha finanziato interventi di manutenzione straordinaria su immobili confiscati e non, sedi di Caserme dei Carabinieri e strutture della Polizia di Stato, per un importo complessivo di 1.110.507,92 euro.Con il rinnovo dell'Accordo istituzionale tra la Regione Calabria e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, avvenuto nello scorso mese di aprile, presso il Viminale alla presenza del sottosegretario di stato al Ministero dell'Interno Wanda Ferro, abbiamo confermato e rafforzato un percorso condiviso di valorizzazione dei beni confiscati avviato gia' nel 2023.

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