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            Calabria: oltre 1,1 mln su beni confiscati, caserme e strutture Polizia Stato -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - 'L'obiettivo e' rafforzare la presenza dello Stato sul territorio attraverso investimenti in strutture strategiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini. Un impegno condiviso con le Forze di polizia che, attraverso questi presi'di, garantiscono quotidianamente il controllo del territorio e operano in contesti particolarmente complessi, caratterizzati da una maggiore pervasivita' della criminalita' organizzata. Il rinnovo dell'Accordo istituzionale con l'Agenzia nazionale conferma la forte attenzione che la Regione Calabria riserva ai temi della legalita' e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata. Questi interventi rappresentano un segnale concreto di vicinanza ai territori e alle Forze dell'ordine impegnate ogni giorno a garantire sicurezza ai cittadini'. Cosi' l'assessore ai Beni confiscati della Regione Calabria, Antonio Montuoro.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 12-09-26 15:30:12 (0333)PA 5 NNNN

              


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