Calabria: oltre 11 milioni di euro a 64 Comuni per economia circolare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Si e' concluso l'iter di valutazione dell'avviso pubblico per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti promosso dalla Regione Calabria nell'ambito del Programma regionale Calabria Fesr 2021-2027 - Azione 2.6.1 'Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti', Obiettivo specifico RSO 2.6 'Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse'. Ne da' notizia l'assessore regionale all'Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro. 'Abbiamo messo a disposizione - aggiunge - una dotazione finanziaria complessiva di oltre 11 milioni di euro destinata a quattro linee strategiche di intervento che rafforzano concretamente il modello dell'economia circolare, contrastano lo spreco alimentare, riducono l'utilizzo della plastica monouso e tutelano i nostri corsi d'acqua. Sono 64 i Comuni ammessi al finanziamento. Pertanto, con la pubblicazione degli atti conclusivi prendera' il via concretamente la fase operativa durante la quale gli enti locali potranno avviare le procedure necessarie per la realizzazione dei progetti approvati'.

com-Dca.

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