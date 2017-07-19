Calabria: oltre 11 milioni di euro a 64 Comuni per economia circolare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - L'Avviso ha previsto quattro linee strategiche di intervento: la realizzazione di Hub ed Empori Solidali per il recupero delle eccedenze alimentari, la creazione di Centri del Riuso, iniziative per la riduzione della plastica monouso negli edifici e negli spazi pubblici e l'installazione di sistemi per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei corsi d'acqua, con particolare attenzione al contrasto della dispersione di plastiche e microplastiche verso il mare.A conclusione delle verifiche di ricevibilita', ammissibilita' e della successiva valutazione tecnica svolta dalla Commissione nominata dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualita' Urbana, sono stati individuati i soggetti beneficiari che accederanno ai finanziamenti regionali.

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