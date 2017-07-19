Calabria: ok graduatoria definitiva avviso insediamento giovani agricoltori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'L'intervento SRE01 - specifica l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo - rappresenta una delle misure strategiche della Regione Calabria per favorire il ricambio generazionale, sostenere l'imprenditoria giovanile in agricoltura e rafforzare la competitivita' del sistema agricolo regionale, incentivando l'avvio di nuove imprese e l'innovazione nei territori rurali'. 'Con l'approvazione della graduatoria dell'Avviso SRE01 - prosegue l'esponente della Giunta Occhiuto - la Regione compie un passo concreto a sostegno dei giovani che scelgono di investire il proprio futuro in agricoltura. Abbiamo lavorato per reperire ulteriori risorse e garantire il finanziamento di tutte le domande ammesse, perche' crediamo che il ricambio generazionale sia una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la modernizzazione delle aziende agricole e la valorizzazione delle nostre aree rurali. Investire sui giovani significa investire sul futuro della Calabria'.

