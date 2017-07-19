Calabria: ok giunta al piano di compensazione dei sedimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - La Giunta della Regione Calabria, su proposta del presidente Roberto Occhiuto e del vicepresidente e assessore ai Lavori Pubblici e Difesa del suolo, Filippo Mancuso, ha preso atto e condiviso il Piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti per i bacini idrografici della Calabria, redatto dall'Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale con il ciclone Harry. Il Piano rappresenta uno strumento tecnico-operativo strategico per la programmazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosivo, attraverso la gestione del materiale depositato nei corsi d'acqua e il suo riutilizzo per il ripascimento delle spiagge e il contrasto all'erosione costiera. Il documento, infatti, individua le aree maggiormente interessate dai fenomeni alluvionali e costieri, definendo indirizzi e misure per il riequilibrio morfologico ed ambientale dei corsi d'acqua e la tutela del territorio.

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