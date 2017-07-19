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            Calabria: nuove linee di indirizzo progetto vita individuale persone disabili

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Abbattere le barriere della burocrazia per restituire dignita', speranza e risposte concrete alle persone e alle loro famiglie. E' questo lo spirito profondo con cui la Giunta della Regione Calabria, su proposta dell'assessorato al Welfare guidato da Pasqualina Straface, ha approvato le nuove linee di indirizzo per l'adozione e l'attuazione del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato delle persone con disabilita'. Un provvedimento atteso, che definisce finalmente il quadro metodologico e operativo per l'applicazione della riforma nazionale sul territorio regionale, dove la fase di sperimentazione - caso unico in Italia - interessa gia' contemporaneamente tutte e cinque le province calabresi. L'atto recepisce le novita' della riforma nazionale sulla disabilita', aggiornando il precedente sistema regionale.

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            (RADIOCOR) 06-06-26 16:51:57 (0359)SAN,PA 5 NNNN

              


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