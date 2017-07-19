Calabria: nuove linee di indirizzo progetto vita individuale persone disabili -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - 'Dietro questo atto amministrativo ci sono i volti, le storie e le aspettative di migliaia di famiglie calabresi che non vogliamo piu' lasciare sole di fronte a una rete di servizi frammentata - ha dichiarato l'assessore Pasqualina Straface - Rendiamo operativa una forma concreta e avanzata di integrazione sociosanitaria, definendo le regole precise e gli strumenti con cui gli Ambiti Territoriali Sociali e le Aziende Sanitarie Provinciali lavoreranno finalmente in sinergia. Attraverso accordi interistituzionali stringenti, promuoviamo una governance condivisa per una presa in carico unitaria e umana, che coinvolge anche il sistema scolastico, i Centri per l'impiego e il Terzo settore. Superiamo cosi' le storiche distanze tra sanita' e sociale per assicurare uniformita' e parita' di diritti su tutto il territorio regionale'.

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