Calabria: liquidati oltre 55 mln tra Domanda Unica, Psp e programmi ortofrutta -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - A queste somme si aggiungono 1.248.000 euro erogati come anticipazioni sulle domande di pagamento relative alla campagna 2026 dei Programmi Operativi Ortofrutta, realizzata dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni, nell'ambito della normativa europea vigente. Entro la fine del mese e' prevista un'ulteriore liquidazione di circa 7 milioni di euro a favore degli agricoltori calabresi, nell'ambito delle misure a superficie del PSP 2023-2027, possibile grazie alla modifica dell'algoritmo di calcolo degli impegni introdotta su proposta della Regione Calabria a livello nazionale.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 01-05-26 12:10:47 (0207)FOOD,PA 5 NNNN