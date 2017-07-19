Calabria: la Regione investe sui gruppi operativi Pei-Agri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - L'obiettivo e' creare una sinergia strutturata a lungo termine per introdurre innovazioni radicali in ambito agricolo: da una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola, all'individuazione di soluzioni innovative da mettere in pratica, fino all'accelerazione dell'innovazione raccordando i fabbisogni del territorio con l'offerta scientifica. E' quanto prevede l'Avviso SRG01 'Sostegno ai gruppi operativi Pei-Agri', nell'ambito del Complemento Strategico Regionale della Pac 2023-2027, pubblicato dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria che vede come beneficiari i Gruppi operativi (Go), ovvero aggregazioni di aziende agricole, ricercatori e consulenti che cooperano per risolvere uno specifico problema di filiera.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-09-26 14:33:22 (0310)FOOD,PA 5 NNNN