Calabria: la Regione investe sui gruppi operativi Pei-Agri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - 'Anche con questo bando, in piena strategia AKIS - spiega l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo - vogliamo sostenere una collaborazione sempre piu' stretta tra aziende agricole, universita' e mondo della ricerca, perche' l'innovazione diventi uno strumento concreto di competitivita', sostenibilita' e crescita per i nostri territori. Si vuole cosi' favorire la nascita ed il rafforzamento di partenariati capaci di trasformare le conoscenze scientifiche in soluzioni concrete per le imprese e i territori rurali, attraverso progetti di innovazione orientati alle esigenze del comparto agricolo, agro-zootecnico, forestale e agroalimentare regionale'.

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(RADIOCOR) 20-09-26 14:33:44 (0311)FOOD,PA 5 NNNN