Calabria: istituito primo elenco regionale dei mediatori interculturali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - La giunta regionale della Calabria, su proposta dell'assessore al Welfare ed all'Inclusione sociale, Pasqualina Straface, e dell'assessore al Lavoro e alla Formazione, Giovanni Calabrese, ha approvato l'istituzione del primo elenco regionale dei mediatori interculturali della Regione Calabria e le relative Linee guida operative. Si tratta di un provvedimento fortemente atteso, firmato dal presidente Roberto Occhiuto, che punta a strutturare in modo organico un settore vitale per il territorio. La delibera intende rispondere concretamente sia al bisogno di stabilita' lavorativa dei professionisti dell'integrazione, sia alla crescente domanda di qualita' espressa da istituzioni, tribunali, scuole e aziende sanitarie locali.

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