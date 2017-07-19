Calabria: istituito primo elenco regionale dei mediatori interculturali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - 'Dietro i flussi migratori che interessano la nostra regione vi sono storie, volti e il dovere inderogabile di garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali - ha dichiarato l'assessore Pasqualina Straface -. Con questo provvedimento non creiamo un semplice registro burocratico, bensi' una casa istituzionale che riconosce una dignita' professionale stabile a donne e uomini che rappresentano una risorsa insostituibile per le nostre comunita'. Il mediatore interculturale e' un facilitatore di relazioni, l'anello di congiunzione che accompagna il cittadino straniero in un percorso verso una reale inclusione, fondata sulla reciprocita' tra diritti e doveri civici'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-07-26 12:23:15 (0203)PA 5 NNNN