Calabria: indennizzi alluvioni ottobre 2024 a imprese agricole per 3,5 mln
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - Sono 76 le aziende colpite nel Catanzarese dalle piogge alluvionali verificatesi a ottobre 2024 che riceveranno a breve i risarcimenti per i danni subiti per un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro. La Regione Calabria ha infatti concluso le procedure di verifica ed approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse ai benefici previsti dal Fondo di solidarieta' nazionale per le imprese agricole. Il provvedimento riguarda gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 102/2004 e fa seguito all'Avviso pubblico emanato dopo il riconoscimento dello stato di eccezionalita' dell'evento da parte del Ministero dell'Agricoltura.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 29-08-26 17:50:37 (0332)FOOD,PA 5 NNNN