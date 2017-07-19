Calabria: indennizzi alluvioni ottobre 2024 a imprese agricole per 3,5 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - Le risorse consentiranno di ristorare le imprese agricole che hanno subito danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola nei comuni interessati dagli eventi calamitosi. Per garantire la piena copertura degli aiuti, la Regione Calabria ha integrato il finanziamento ministeriale con proprie risorse, riallocando fondi vincolati del risultato di amministrazione, cosi' da assicurare la tempestiva erogazione degli indennizzi. 'Manteniamo un impegno preciso assunto nei confronti delle imprese agricole colpite dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 2024 - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo -. Abbiamo lavorato per accelerare le procedure e, soprattutto, per reperire le risorse necessarie a garantire un sostegno concreto alle aziende che hanno subito danni rilevanti. Il contributo statale assegnato alla Calabria era infatti insufficiente rispetto al fabbisogno accertato e la Regione ha scelto di intervenire direttamente.

E' una scelta di responsabilita''.

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