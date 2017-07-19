Calabria: in arrivo indennizzi per sostenere le imprese pesca e acquacoltura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ago - Al via gli indennizzi per le imprese della pesca e dell'acquacoltura della Calabria, con l'obiettivo di compensare i maggiori costi di produzione sostenuti a seguito della perturbazione dei mercati causata dal conflitto in Medio Oriente. Il bando e' rivolto alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare alle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca e alle imprese acquicole. Gli indennizzi sono destinati a coprire i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato e degli effetti del conflitto sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

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(RADIOCOR) 09-08-26 17:22:09 (0371)FOOD,PA 5 NNNN