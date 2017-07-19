Calabria: firma convenzioni tra Regione e 64 Comuni per 'Abita borghi montani' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - 'Questa misura, finanziata con fondi per la montagna - ha affermato l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo - e' stata rivolta ai Comuni fino a 3 mila abitanti. I Comuni finanziati sono 68; 180 le adesioni al bando per l'apertura di nuove attivita' imprenditoriali; circa 108 i pensionati o i dipendenti in lavoro agile che hanno deciso di trasferire la propria residenza in questi piccoli centri. Una misura - ha proseguito l'assessore - rivolta ai calabresi di ritorno, ai giovani, a chi calabrese non e' e decide di trasferire la propria residenza in questa nostra regione meravigliosa, in borghi nei quali l'aria e' salubre e i servizi sono a misura d'uomo. Il bando rappresenta un'occasione strategica per rilanciare i nostri centri interni, contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunita' di sviluppo. Un risultato che testimonia l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dall'iniziativa su tutto il territorio regionale.

Una misura che, al momento sperimentale, potra' essere implementata in futuro'.

